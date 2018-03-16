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На Дону нашли труп 25-летнего молодого человека

На Дону нашли труп 25-летнего молодого человека
В Новочеркасске правоохранители нашли повешенным 25-летнего местного жителя. Происшествие случилось 19 марта в переулке Силикатном, 3. Об этом сообщает портал DonDay.ru.

Молодого человека не было видно уже несколько дней. Обеспокоенные соседи стали стучать в двери квартиры, но все усилия оказались напрасными. Тогда жильцы дома вызвали полицию, чтобы развеять все сомнения.

Прибывшие на место правоохранители выломали дверь горожанина и вошли в квартиру. Там они обнаружили повешенного парня.

Известно, что молодой человек вел разгульный образ жизни.

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