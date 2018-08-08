На Дону на предприятии рабочий получил травму руки



В Ростовской области рабочий предприятия получил травму руки. Происшествие случилось днем 10 августа в Миллерово.



По информации СУ СКР по Ростовской области, при производстве работ по очистке штрека по подаче крахмала травму правой кисти получил один из рабочих.



- С травмой кисти 41-летний мужчина был доставлен в медучреждение, - добавили в ведомстве. - По данному факту назначено проведение проверки.



По ее результатам будет вынесено соответствующее решение.