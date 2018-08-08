Авторизация

Регистрация


  • USD 66.91
  • EUR 76.68
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону на предприятии рабочий получил травму руки

На Дону на предприятии рабочий получил травму руки
В Ростовской области рабочий предприятия получил травму руки. Происшествие случилось днем 10 августа в Миллерово.

По информации СУ СКР по Ростовской области, при производстве работ по очистке штрека по подаче крахмала травму правой кисти получил один из рабочих.

- С травмой кисти 41-летний мужчина был доставлен в медучреждение, - добавили в ведомстве. - По данному факту назначено проведение проверки.

По ее результатам будет вынесено соответствующее решение.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.