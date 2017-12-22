На Дону на берегу реки едва не замёрз рыбак
Фото: Php7-kurer.sib0.ru
В Азовском районе на берегу Дона едва не замёрз рыбак. Мужчина упал в реку. ЧП произошло около двух часов дня 24 декабря недалеко от хутора Обуховка.
Рыбак по пояс оказался в воде. Когда спасатели прибыли на место, мужчина лежал на берегу. Он уже не мог встать на ноги от переохлаждения.
- Спасатели Сергей Самородский и Алексей Прохоров решили немедленно транспортировать пострадавшего в порт Азова, куда смогла бы добраться машина скорой помощи, - рассказали в Ростовской областной поисково-спасательной службе во внутренних водах и территориальном море. - По пути они всячески старались отогреть замерзшего рыбака.
Спустя чуть больше получаса пострадавшего передали медикам.