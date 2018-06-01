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На Дону на базе отдыха погиб 17-летний подросток

На Дону на базе отдыха погиб 17-летний подросток
В Ростовской области на базе отдыха погиб 17-летний парень. Несчастный случай произошел на Вербенском водохранилище 3 июня, сообщает DonDay.ru.

Как стало известно изданию, компания молодых людей приехала отдохнуть на базу «Жемчужина». Друзья загорали и плавали. Когда пришло время собираться домой, 17-летний Кирилл К. решил окунуться перед отъездом. Он нырнул в воду и скрылся из виду.

Товарищи юноши забили тревогу и бросились искать парня. Они попросили помощи у работников базы и позвонили спасателям.

В итоге Кирилла через несколько часов нашли мертвым. Вероятно, парень ударился головой, когда нырял. Из-за этого он лишился чувств и пошел ко дну.

Как рассказал источник издания, молодой человек состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Кирилл подрабатывал в такси.

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