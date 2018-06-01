На Дону на базе отдыха погиб 17-летний подросток



В Ростовской области на базе отдыха погиб 17-летний парень. Несчастный случай произошел на Вербенском водохранилище 3 июня, сообщает DonDay.ru.



Как стало известно изданию, компания молодых людей приехала отдохнуть на базу «Жемчужина». Друзья загорали и плавали. Когда пришло время собираться домой, 17-летний Кирилл К. решил окунуться перед отъездом. Он нырнул в воду и скрылся из виду.



Товарищи юноши забили тревогу и бросились искать парня. Они попросили помощи у работников базы и позвонили спасателям.



В итоге Кирилла через несколько часов нашли мертвым. Вероятно, парень ударился головой, когда нырял. Из-за этого он лишился чувств и пошел ко дну.



Как рассказал источник издания, молодой человек состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Кирилл подрабатывал в такси.