На Дону мужчина жестоко расправился со знакомой и спрятал её тело в лесополосе





В Зерноградском районе Ростовской области мужчина жестоко расправился со знакомой, после чего спрятал её тело в лесополосе.



В полицию обратились родственники 41-летней жительницы посёлка Светлоречное. Они рассказали, что женщина ушла из дома и не вернулась. Сотрудники полиции организовали поиски пропавшей без вести и вскоре обнаружили её тело с множественными ранами на территории района в лесополосе.



Вскоре выяснилось, что накануне пропажи она познакомилась с мужчиной, который и стал первым подозреваемым в её убийстве. Когда 38-летнего жителя Егорлыкского района задержали, он рассказал, как расправился с новой знакомой.

- В ходе возникшей между ними ссоры подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения не менее пяти раз ударил женщину металлической отверткой в спину и шею и не менее трёх раз молотком по голове, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. - Убедившись, что потерпевшая скончалась, подозреваемый скрылся с места происшествия.



Как рассказали в ГУ МВД Ростовской области, подозреваемый уехал с места происшествия на своей машине, после чего он продал автомобиль местным жителям и сбежал в Ростов.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Он заключен под стражу.