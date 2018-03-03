На Дону мужчина, забивший товарища доской, получил 8 лет колонии



В Ростовской области мужчина, забивший приятеля доской, получил восемь лет колонии строгого режима. Житель Орловского района признан виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».



Установлено, что накануне трагедии друзья распивали алкоголь. Во время веселья мужчины начали ссориться. В какой-то момент осужденный схватил доску и стал избивать ею своего товарища. От нанесенных травм пострадавший скончался.



- Виновному назначили восемь лет заключения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области. - Наказание он отправится отбывать в колонию строгого режима.