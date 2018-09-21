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На Дону мужчина забил пенсионерку утюгом до смерти

На Дону мужчина забил пенсионерку утюгом до смерти
В Ростовской области мужчина, забивший пенсионерку утюгом, получил семь лет тюрьмы. Приговор вступил в законную силу, сообщает Батайский городской суд.

По версии суда, мужчина напился и поссорился с 78-летней женщиной. Когда словесные аргументы закончились, он взял утюг и несколько раз ударил несчастную старушку по голове и рукам.

В тяжелейшем состоянии ее доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти.

- Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе Батайского городского суда. - Приговор не был обжалован и вступил в законную силу.

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