Авторизация

Регистрация


  • USD 59.46
  • EUR 69.82
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону мужчина во время ссоры ударил знакомого монтировкой

На Дону мужчина во время ссоры ударил знакомого монтировкой
Фото: Newsmgn.ru
В Ростовской области мужчина избил монтировкой своего знакомого. ЧП случилось в хуторе Ново-Кузнецовка Зерноградского района.

Двое местных жителей повздорили. В пылу гнева 38-летний мужчина взял монтировку и несколько раз ударил ею оппонента. Пострадавшего с травмами отвезли в больницу.
- В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - рассказали в пресс-службе областного управления МВД. - Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.