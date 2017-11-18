На Дону мужчина во время ссоры ударил знакомого монтировкой



Фото: Newsmgn.ru

В Ростовской области мужчина избил монтировкой своего знакомого. ЧП случилось в хуторе Ново-Кузнецовка Зерноградского района.



Двое местных жителей повздорили. В пылу гнева 38-летний мужчина взял монтировку и несколько раз ударил ею оппонента. Пострадавшего с травмами отвезли в больницу.

- В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - рассказали в пресс-службе областного управления МВД. - Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.