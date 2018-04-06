На Дону мужчина упал на оградку могилы и распорол себе бедро





Мужчина упал на оградку могилы на кладбище и оказался заживо нанизанным на металлическую конструкцию. Жуткое происшествие случилось на местном кладбище в городе Шахты 8 апреля, сообщает DonDay Шахты.



50-летний мужчина отправился в пасхальный день на могилы своих родственников. На кладбище он потерял равновесие и упал прямо на оградку. Острая часть металлической конструкции проткнула насквозь ногу шахтинца.



Как рассказал очевидец, штырь, торчавший из ограждения, сильно распорол левую ногу мужчины. Истекая кровью, пострадавший доковылял до травмпункта, расположенного на улице Чернокозова. Шахтинец обратился к доктору с просьбой помочь ему. Однако молодой врач намекнул, что зашить рану на бедре он может за определенную «благодарность». Пациент от платной услуги отказался.



Пострадавший отправился домой, надеясь, что ему станет легче. Не успел он переступить порог квартиры, как его состояние резко начало ухудшаться. Мужчина срочно вызвал себе скорую помощь.



Мужчину госпитализировали в хирургическое отделение и сделали ему операцию. В настоящее время врачи оценивают его состояние как стабильное.