Авторизация

Регистрация


  • USD 57.26
  • EUR 70.56
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону мужчина, угрожая обрезом продавцу, пытался ограбить магазин

На Дону мужчина, угрожая обрезом продавцу, пытался ограбить магазин
В Ростовской области мужчина угрожал обрезом продавцу, требуя наличность. ЧП произошло в Новошахтинске 31 марта.

По предварительной информации, 35-летний местный житель зашел в торговую точку. Злоумышленник вытащил из куртки обрез и стал угрожать сотруднице магазина. Мужчина потребовал отдать ему деньги из кассы. В этот момент в павильоне появились посетители. Неожиданные покупатели смутили мужчину, он выбежал из магазина.

- Злоумышленника нашли в тот же день, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Ранее он уже был судим.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.