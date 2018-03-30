На Дону мужчина, угрожая обрезом продавцу, пытался ограбить магазин



В Ростовской области мужчина угрожал обрезом продавцу, требуя наличность. ЧП произошло в Новошахтинске 31 марта.



По предварительной информации, 35-летний местный житель зашел в торговую точку. Злоумышленник вытащил из куртки обрез и стал угрожать сотруднице магазина. Мужчина потребовал отдать ему деньги из кассы. В этот момент в павильоне появились посетители. Неожиданные покупатели смутили мужчину, он выбежал из магазина.



- Злоумышленника нашли в тот же день, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Ранее он уже был судим.