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На Дону мужчина распространял в сети детские порнографические снимки

На Дону мужчина распространял в сети детские порнографические снимки
Житель Песчанокопского района распространял в сети порнографические снимки несовершеннолетних. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, с использованием сети «Интернет».

По версии следствия, ранее судимый за мошенничество 29-летний мужчина из своего дома в течение года создавал защищенные электронные ящики. С их помощью он распространял в Интернете порнографические снимки детей.

В ходе допроса он полностью признался в содеянном и рассказал, что таким образом зарабатывал на жизнь.

- Песчанокопским районным судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

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