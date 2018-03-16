На Дону мужчина распространял в сети детские порнографические снимки



Житель Песчанокопского района распространял в сети порнографические снимки несовершеннолетних. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, с использованием сети «Интернет».



По версии следствия, ранее судимый за мошенничество 29-летний мужчина из своего дома в течение года создавал защищенные электронные ящики. С их помощью он распространял в Интернете порнографические снимки детей.



В ходе допроса он полностью признался в содеянном и рассказал, что таким образом зарабатывал на жизнь.



- Песчанокопским районным судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области.