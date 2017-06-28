На Дону мужчина на «Инфинити» насмерть сбил женщину



На Дону мужчина на «Инфинити» насмерть сбил женщину. Трагическая авария произошла ночью 30 июня на 92 километре дороги Морозовск-Волгодонск.



50-летний водитель иномарки наехал на 40-летнюю женщину, переходившую проезжую часть. Дончанка шла по нерегулируемому пешеходному переходу.



- В результате ДТП женщина доставлена в больницу, где от полученных травм и скончалась, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.