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На Дону мужчина на «Инфинити» насмерть сбил женщину

На Дону мужчина на «Инфинити» насмерть сбил женщину
На Дону мужчина на «Инфинити» насмерть сбил женщину. Трагическая авария произошла ночью 30 июня на 92 километре дороги Морозовск-Волгодонск.

50-летний водитель иномарки наехал на 40-летнюю женщину, переходившую проезжую часть. Дончанка шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате ДТП женщина доставлена в больницу, где от полученных травм и скончалась, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.

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