На Дону мужчина избил и ограбил друга



Мужчина избил и ограбил приятеля в Ростовской области. ЧП произошло 22 апреля в Донецке.



Как отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, 41-летний местный житель пригласил друга к себе домой. Приятели выпили за встречу. Во время застолья между товарищами вспыхнул конфликт. Когда аргументы были исчерпаны, 31-летний гость решил пустить в ход кулаки. Он избил хозяина дома, схватил его телефон и выбежал из квартиры.



- Злоумышленника задержали в тот же день, - рассказали в ведомстве. - В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Ранее он отбывал наказание за кражу и грабеж.