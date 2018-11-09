На Дону мужчина дал прохожему позвонить и лишился телефона



В Новочеркасске 9 ноября по подозрению в грабеже задержали мужчину.



Житель Новочеркасска обратился в полицию и сообщил, что у него украли телефон. Он рассказал, что во дворе дома на улице Чехова к нему подошел незнакомец и попросил позвонить. По его словам, ситуация была экстренной. Новочеркассец дал прохожему свой гаджет. Тот набрал какие-то цифры, а потом убежал вместе с телефоном.



Сотрудники полиции смогли задержать грабителя. Им оказался 36-летний местный житель.



- В отношении преступника возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.