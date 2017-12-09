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На Дону мать заставляла своих детей попрошайничать

На Дону мать заставляла своих детей попрошайничать
В Ростовской области мать заставляла своих детей попрошайничать. 28-летняя жительница Чертковского района регулярно привлекала несовершеннолетних к «работе». Мальчик с сестрой просили деньги и еду у прохожих возле местного супермаркета. Дети попрошайничали больше года - с октября 2016-го по ноябрь 2017-го.

- В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в занятие попрошайничеством, совершенное родителем», - добавили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

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