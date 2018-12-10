На Дону мать с маленькой дочкой угорели в собственном доме



В хуторе Дороговском Белокалитвинского района мать и её девятилетняя дочь угорели в своём доме. Ужасный случай произошёл 10 декабря.



По сообщению DonDay.ru, тела 41-летней местной жительницы и её ребёнка нашли соседи. Они обратили внимание, что в течение дня ни мать, ни дочка не выходили на улицу. Обеспокоившись, люди решили проверить, всё ли в порядке. Забравшись в дом через окно, они ужаснулись от представшей перед ними картины: в постели лежали два безжизненных тела.



Соседи позвонили в полицию и «скорую». Прибыв на место, медики констатировали смерть Ксюши (имя изменено) и её мамы.



Предварительная причина - отравление угарным газом.



Скорее всего, женщина растопила угольную печь и забыла открыть воздуховод. Едкий угарный газ не вышел наружу, а заполнил весь дом.



- По факту гибели двух человек проводится проверка, - сообщил старший помощник белокалитвинского городского прокурора Максим Глуховец.



Все обстоятельства происшествия устанавливаются.