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На Дону малыш упал в сливную яму и захлебнулся

На Дону малыш упал в сливную яму и захлебнулся
В Тарасовском районе Ростовской области 2-летний мальчик утонул в сливной яме. Происшествие случилось 6 апреля в поселке Красновка.

По предварительной информации, в день гибели маленький мальчик играл во дворе дома. Его мама тем временем занималась домашними хлопотами, а отец был на работе. Оставшись без присмотра, ребенок подошел к сливной яме во дворе, которая была все время открыта. Во время игры он потерял равновесие и упал в яму с водой.

Криков малыша никто не слышал. Когда родители спохватились и стали искать сына по всему двору, было уже поздно. Малыш захлебнулся.

Стоит отметить, что оба родителя ребенка ранее были судимы, причём 26-летняя мать признана виновной по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Из-за наличия малолетнего ребенка она отбывала наказание условно, однако теперь в суде ей будут избирать другую меру пресечения. В настоящее время женщина беременна.

По информации СУ СК России по Ростовской области, по факту смерти малыша проводится проверка. В отношении родителей было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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