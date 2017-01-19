На Дону лоб в лоб столкнулись грузовик и кроссовер: погиб пассажир



В Ростовской области на трассе Волгоград-Каменск столкнулись грузовик и кроссовер. В результате ДТП один человек погиб, еще один пострадал.



Авария произошла на 311 км автодороги М-21 около полудня 19 января.

- 42-летний водитель «Мицубиси Аутлендер», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Фредлайнер», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В результате ДТП 31-летний пассажир кроссовера погиб, водитель этого же автомобиля получил травмы и доставлен в больницу.



От удара оба транспортных средства вылетели с дороги в поле. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, уточняются все обстоятельства случившегося. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.



