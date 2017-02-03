На Дону лоб в лоб столкнулись два «ВАЗа», погиб водитель





В Ростовской области в результате столкновения двух легковушек, погиб водитель.



Авария произошла на трассе Миллерово-Вешенская в хуторе Белогорский около 10 утра 4 февраля.

- По предварительным данным, 35-летний водитель «ВАЗ-21124» не выбрал безопасную скорость движения, соответствующую погодным условиям, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ВАЗ-21099», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – В результате аварии пострадали оба водителя, они были госпитализированы в медицинское учреждение, где впоследствии водитель «двенадцатой» скончался.



Чтобы деблокировать пострадавших из искорёженных автомобилей, понадобилась помощь спасателей.

- Спасатели деблокировали двух пострадавших из поврежденных автомобилей и передали, прибывшей на место бригаде скорой помощи, - рассказали в Департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области.



По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.



