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На Дону лоб в лоб столкнулись два «ВАЗа», погиб водитель

На Дону лоб в лоб столкнулись два «ВАЗа», погиб водитель

В Ростовской области в результате столкновения двух легковушек, погиб водитель.

Авария произошла на трассе Миллерово-Вешенская в хуторе Белогорский около 10 утра 4 февраля.
- По предварительным данным, 35-летний водитель «ВАЗ-21124» не выбрал безопасную скорость движения, соответствующую погодным условиям, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ВАЗ-21099», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – В результате аварии пострадали оба водителя, они были госпитализированы в медицинское учреждение, где впоследствии водитель «двенадцатой» скончался.

Чтобы деблокировать пострадавших из искорёженных автомобилей, понадобилась помощь спасателей.
- Спасатели деблокировали двух пострадавших из поврежденных автомобилей и передали, прибывшей на место бригаде скорой помощи, - рассказали в Департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

На Дону лоб в лоб столкнулись два «ВАЗа», погиб водительНа Дону лоб в лоб столкнулись два «ВАЗа», погиб водительНа Дону лоб в лоб столкнулись два «ВАЗа», погиб водительНа Дону лоб в лоб столкнулись два «ВАЗа», погиб водительНа Дону лоб в лоб столкнулись два «ВАЗа», погиб водительНа Дону лоб в лоб столкнулись два «ВАЗа», погиб водитель

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