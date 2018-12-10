На Дону легковушки врезалась в стену школу: водитель и пассажир пострадали



В Ростовской области водитель отечественного автомобиля врезался в стену школы. Авария случилась после 22 часов 12 декабря в Новочеркасске.



По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением на пересечении улиц Московской и Комитетской. В результате он съехал с дороги и врезался в стену школы.



Помощь врачей понадобилась, как водителю, так и пассажиру автомобиля. Медики оказали ее на месте, госпитализация пострадавшим не понадобилась.