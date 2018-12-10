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На Дону легковушки врезалась в стену школу: водитель и пассажир пострадали

На Дону легковушки врезалась в стену школу: водитель и пассажир пострадали
В Ростовской области водитель отечественного автомобиля врезался в стену школы. Авария случилась после 22 часов 12 декабря в Новочеркасске.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением на пересечении улиц Московской и Комитетской. В результате он съехал с дороги и врезался в стену школы.

Помощь врачей понадобилась, как водителю, так и пассажиру автомобиля. Медики оказали ее на месте, госпитализация пострадавшим не понадобилась.

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