На Дону легковушка врезалась в столб: есть пострадавшие



На Дону легковушка врезалась в столб, есть пострадавшие. Авария произошла в Азовском районе 24 января около 01.00 на 19-м километре трассы Ростов – Азов. Об этом сообщает портал DonDay Азов.



По информации портала, 28-летний водитель «ВАЗ-211340» превысил безопасную скорость движения и не справился с управлением. В результате легковушка врезалась в опору освещения.



- 51-летняя пассажирка машины получила травмы различной степени и была доставлена в больницу, - отметил инсайдер.



По факту ДТП проводится проверка.