Авторизация

Регистрация


  • USD 56.39
  • EUR 69.45
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону легковушка врезалась в столб: есть пострадавшие

На Дону легковушка врезалась в столб: есть пострадавшие
На Дону легковушка врезалась в столб, есть пострадавшие. Авария произошла в Азовском районе 24 января около 01.00 на 19-м километре трассы Ростов – Азов. Об этом сообщает портал DonDay Азов.

По информации портала, 28-летний водитель «ВАЗ-211340» превысил безопасную скорость движения и не справился с управлением. В результате легковушка врезалась в опору освещения.

- 51-летняя пассажирка машины получила травмы различной степени и была доставлена в больницу, - отметил инсайдер.

По факту ДТП проводится проверка.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.