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На Дону комбайнер погиб от удара током

На Дону комбайнер погиб от удара током
В Ростовской области мужчину убило током во время ремонта уборочной машины. Трагедия произошла на днях в Матвеево-Курганском районе, сообщает портал DonDay со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, во время работы у комбайнера произошла поломка. Мужчина решил самостоятельно ее устранить, тем более, что с собой был сварочный аппарат. Во время сварки рабочего сильно ударило током. Вероятно, он случайно дотронулся до оголенного провода.

Увидев лежащего мужчину, его напарник немедленно вызвал скорую. Несмотря на все реанимационные действия врачей, комбайнера спасти не удалось. Он погиб.

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