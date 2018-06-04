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На Дону из-за оставленного на тротуаре флакона духов эвакуировали рынок

На Дону из-за оставленного на тротуаре флакона духов эвакуировали рынок
В Ростовской области из-за похожего на гранату сосуда эвакуировали рынок. Инцидент произошел днем 5 июня в Донецке.

По предварительной информации, на тротуаре около центрального рынка прохожие увидели похожий на гранату предмет. О подозрительной находке рассказали спасателям. На место выехали все экстренные службы. Потенциально опасный участок оградили.

- Найденный предмет не представлял угрозы, - сообщили в пресс-службе донского ГУ МВД. - Оказалось, что на улице оставили флакон духов.

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