На Дону из-за лопнувшего колеса «ВАЗ» врезался в «Мерседес», погиб пассажир





В Ростовской области из-за лопнувшего колеса «ВАЗ» врезался в «Мерседес».



ДТП произошло около 13 часов 28 января на 818 километре автодороги М-4 «Дон».

- По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-2109» из-за лопнувшего колеса не справился с управлением и допустил столкновение с «Мерседесом» под управлением 38-летнего водителя, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В результате ДТП 21-летний пассажир «ВАЗ-2109» от полученных травм скончался на месте происшествия.



По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

