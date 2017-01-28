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На Дону из-за лопнувшего колеса «ВАЗ» врезался в «Мерседес», погиб пассажир

На Дону из-за лопнувшего колеса «ВАЗ» врезался в «Мерседес», погиб пассажир

В Ростовской области из-за лопнувшего колеса «ВАЗ» врезался в «Мерседес».

ДТП произошло около 13 часов 28 января на 818 километре автодороги М-4 «Дон».
- По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-2109» из-за лопнувшего колеса не справился с управлением и допустил столкновение с «Мерседесом» под управлением 38-летнего водителя, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В результате ДТП 21-летний пассажир «ВАЗ-2109» от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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