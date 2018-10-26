На Дону ищут пенсионерку из Москвы, пропавшую четыре месяца назад



На Дону ищут пенсионерку из Москвы, пропавшую четыре месяца назад. 74-летняя Любовь Кудря вышла из своего дома в садоводческом товариществе «Мечта-9» 27 июня. Обратно она не вернулась.



Как отмечают представители поискового отряда «Лиза Алерт Юг», женщина нуждается в помощи врачей. Она страдает потерей памяти. Сейчас Любовь Кудря может находиться в Ростовской области.



Ее рост — 160 сантиметров. У женщины худощавое телосложение, седые короткие волосы и карие глаза. 27 июня она была одета в желтый свитер, розовое платье, белую с синими цветами панамку, на ногах - синие тапочки-балетки.



Если у вас есть информация о местонахождении 74-летней пенсионерки, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.