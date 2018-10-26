Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону ищут пенсионерку из Москвы, пропавшую четыре месяца назад

На Дону ищут пенсионерку из Москвы, пропавшую четыре месяца назад
На Дону ищут пенсионерку из Москвы, пропавшую четыре месяца назад. 74-летняя Любовь Кудря вышла из своего дома в садоводческом товариществе «Мечта-9» 27 июня. Обратно она не вернулась.

Как отмечают представители поискового отряда «Лиза Алерт Юг», женщина нуждается в помощи врачей. Она страдает потерей памяти. Сейчас Любовь Кудря может находиться в Ростовской области.

Ее рост — 160 сантиметров. У женщины худощавое телосложение, седые короткие волосы и карие глаза. 27 июня она была одета в желтый свитер, розовое платье, белую с синими цветами панамку, на ногах - синие тапочки-балетки.

Если у вас есть информация о местонахождении 74-летней пенсионерки, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.