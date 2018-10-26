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На Дону ищут двух сестёр из Краснодарского края, сбежавших из приёмной семьи

На Дону ищут двух сестёр из Краснодарского края, сбежавших из приёмной семьи
В Ростовской области разыскивают сестёр Дмитриевых. 13-летняя Виктория и 14-летняя Екатерина из Краснодарского края сбежали из приёмной семьи.

О пропаже школьниц заявила их мать. Женщина обратилась в полицию и сообщила, что 27 октября девочки ушли из дома и не вернулись.

Есть предположение, что сбежавшие подростки направляются в Красноярский край. В ближайшее время они могут оказаться в Ростове.

Всех, кто видел пропавших девочек или знает, где они могут находиться, просят сообщить в полицию.

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