На Дону иномарка врезалась в опору ЛЭП: пострадали три человека



В Ростовской области иномарка врезалась в опору ЛЭП: пострадали три человека. Авария произошла 26 октября в Новочеркасске на площади Ермака около 23 часов.



Молодой человек, управляя «Опелем Астра», не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи.

- В результате ДТП получили травмы 18-летний водитель и двое его пассажиров, - сообщили в отделе пропаганды областного УГИБДД. – На «скорой» пострадавших доставили в больницу.



Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.