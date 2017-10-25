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На Дону иномарка врезалась в опору ЛЭП: пострадали три человека

На Дону иномарка врезалась в опору ЛЭП: пострадали три человека
В Ростовской области иномарка врезалась в опору ЛЭП: пострадали три человека. Авария произошла 26 октября в Новочеркасске на площади Ермака около 23 часов.

Молодой человек, управляя «Опелем Астра», не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи.
- В результате ДТП получили травмы 18-летний водитель и двое его пассажиров, - сообщили в отделе пропаганды областного УГИБДД. – На «скорой» пострадавших доставили в больницу.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

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