На Дону иномарка столкнулась с КамАЗом и загорелась, погибли два человека





В Ростовской области ночью на трассе Котельниково-Песчанокопское произошла жуткая авария с участием легковушки и двух грузовиков. В результате ДТП погибли два человека, ещё двое, в том числе ребёнок, госпитализированы.



По предварительным данным, 5 июня около 23 часов водитель «Хендай Акцент» выехал на встречную полосу, где по касательной задел грузовой автомобиль «Ивеко». Затем легковушка лоб в лоб столкнулась с КамАЗом, после чего загорелась.

- На месте происшествия погибли 20-летний водитель и 32-летний пассажир иномарки, ещё два пассажира «Хендай» - 31-летняя женщина и 5-летний ребёнок, доставлены в больницу, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.



По факту случившейся аварии сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.



