На Дону грузовой теплоход сел на мель



В Ростовской области на мель село грузовое судно. Авария произошла на реке Дон в районе хутора Донского Кагальницкого сельского поселения.



На мель сел сухогруз «Reliance» под флагом американского государства в центральной Америке Белиз. Происшествие связано с отказом рулевого устройства. По данным на 12 июня, пострадавших и загрязнения воды нет. На помощь теплоходу выдвинулись портовые буксиры «Портовый-22» и «Дельта».



Чаще всего рулевые устройства отказывают по причине невнимательной работы администрации, а также из-за отсутствия предусмотрительности.



Грузовой теплоход «Reliance» был выпушен в 1980 году. Его длина составляет 106 метров, а ширина 18 метров.

