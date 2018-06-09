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На Дону грузовой теплоход сел на мель

На Дону грузовой теплоход сел на мель
В Ростовской области на мель село грузовое судно. Авария произошла на реке Дон в районе хутора Донского Кагальницкого сельского поселения.

На мель сел сухогруз «Reliance» под флагом американского государства в центральной Америке Белиз. Происшествие связано с отказом рулевого устройства. По данным на 12 июня, пострадавших и загрязнения воды нет. На помощь теплоходу выдвинулись портовые буксиры «Портовый-22» и «Дельта».

Чаще всего рулевые устройства отказывают по причине невнимательной работы администрации, а также из-за отсутствия предусмотрительности.

Грузовой теплоход «Reliance» был выпушен в 1980 году. Его длина составляет 106 метров, а ширина 18 метров.

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