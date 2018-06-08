На Дону двухлетний мальчик попал в реанимацию, отравившись психотропным препаратом



Двухлетний мальчик попал в реанимацию, отравившись психотропным препаратом в Ростовской области. ЧП произошло в Новочеркасске в микрорайоне Донском на проспекте Парковом 9 июня примерно в два часа дня.



Как сообщает DonDay.ru, малыш остался дома со старшим братом. Когда мальчик отвлекся, ребенок проглотил таблетки, лежавшие на тумбочке.



К этому моменту домой вернулась мать ребят. Увидев, что малышу плохо, она сообщила о случившемся врачам. Ребенка отвезли в больницу. Сейчас он в реанимации, его состояние стабильно тяжелое.