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На Дону двухлетний мальчик попал в реанимацию, отравившись психотропным препаратом

На Дону двухлетний мальчик попал в реанимацию, отравившись психотропным препаратом
Двухлетний мальчик попал в реанимацию, отравившись психотропным препаратом в Ростовской области. ЧП произошло в Новочеркасске в микрорайоне Донском на проспекте Парковом 9 июня примерно в два часа дня.

Как сообщает DonDay.ru, малыш остался дома со старшим братом. Когда мальчик отвлекся, ребенок проглотил таблетки, лежавшие на тумбочке.

К этому моменту домой вернулась мать ребят. Увидев, что малышу плохо, она сообщила о случившемся врачам. Ребенка отвезли в больницу. Сейчас он в реанимации, его состояние стабильно тяжелое.

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