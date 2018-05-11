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На Дону двое парней до смерти забили 45-летнего мужчину

На Дону двое парней до смерти забили 45-летнего мужчину
В Белокалитвинском районе подросток с товарищем до смерти избили 45-летнего мужчину. Трагедия случилась 12 мая в селе Литвиновка.

По версии СУ СК по Ростовской области, 20-летний парень вместе со своим 16-летним знакомым пришли в гости к 45-летнему мужчине. Между хозяином дома и гостями вспыхнула ссора. В пылу гнева парни начали избивать мужчину всем, что попадалось под руки: черенком от лопаты, удочкой. Избив старшего товарища, молодые люди оставили место происшествия. Мужчина через несколько часов от полученных травм скончался.

- Подозреваемые были задержаны, - отметили в ведомстве. – В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

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