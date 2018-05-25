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На Дону два человека пострадали при пожарах

На Дону два человека пострадали при пожарах
В Ростове и Донецке при пожарах пострадали два человека. Происшествие случилось 27 мая.

По данным ГУ МЧС России по Ростовской области, пожар в донской столице случился на улице Темерницкой около 22 часов. Горел двухэтажный дом на площади один квадратный метр. В результате ожоги конечностей и лица получил 50-летний местный житель. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Кроме того, еще один пожар с пострадавшим случился в Донецке. Там горел одноэтажный частный дом на площади один квадратный метр. В результате пострадал 64-летний мужчина. С ожогами дыхательных путей и тела его доставили в больницу. Предположительно, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.

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