На Дону два человека пострадали при пожарах



В Ростове и Донецке при пожарах пострадали два человека. Происшествие случилось 27 мая.



По данным ГУ МЧС России по Ростовской области, пожар в донской столице случился на улице Темерницкой около 22 часов. Горел двухэтажный дом на площади один квадратный метр. В результате ожоги конечностей и лица получил 50-летний местный житель. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.



Кроме того, еще один пожар с пострадавшим случился в Донецке. Там горел одноэтажный частный дом на площади один квадратный метр. В результате пострадал 64-летний мужчина. С ожогами дыхательных путей и тела его доставили в больницу. Предположительно, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.