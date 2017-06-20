На Дону два человека погибли от отравления газом в камере канализационной насосной станции



На Дону два человека погибли от отравления газом в камере канализационной насосной станции. В Волгодонске на промышленном предприятии задохнулась 30-летняя работница компании и ее 37-летний брат. Трагедия произошла 21 июня.



Муж женщины заволновался из-за того, что его супруга не отвечает на звонки. Мужчина сообщил об этом ее брату. Спустя некоторое время перестал откликаться и родственник женщины. Тогда дончанин забил тревогу и позвонил в диспетчерскую компании. На место работы его супруги выехала бригада предприятия. В приемной камере КНС сотрудники станции обнаружили два тела - женщины и ее брата. Предположительно, 30-летняя Марина О. застряла в камере и отравилась сероводородом. Ее родственника, который пытался спасти женщину, постигла та же участь.



- Предварительной причиной их смерти является острая гипоксия в замкнутом пространстве, - сообщили в СУ СК по Ростовской области. - Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.



По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.