Авторизация

Регистрация
  • USD 60.15
  • EUR 67.15
Новости

Происшествия

0

На Дону два человека погибли от отравления газом в камере канализационной насосной станции

На Дону два человека погибли от отравления газом в камере канализационной насосной станции
На Дону два человека погибли от отравления газом в камере канализационной насосной станции. В Волгодонске на промышленном предприятии задохнулась 30-летняя работница компании и ее 37-летний брат. Трагедия произошла 21 июня.

Муж женщины заволновался из-за того, что его супруга не отвечает на звонки. Мужчина сообщил об этом ее брату. Спустя некоторое время перестал откликаться и родственник женщины. Тогда дончанин забил тревогу и позвонил в диспетчерскую компании. На место работы его супруги выехала бригада предприятия. В приемной камере КНС сотрудники станции обнаружили два тела - женщины и ее брата. Предположительно, 30-летняя Марина О. застряла в камере и отравилась сероводородом. Ее родственника, который пытался спасти женщину, постигла та же участь.

- Предварительной причиной их смерти является острая гипоксия в замкнутом пространстве, - сообщили в СУ СК по Ростовской области. - Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.