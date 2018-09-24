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На Дону будут судить мужчину, несколько раз ударившего ножом соседа

На Дону будут судить мужчину, несколько раз ударившего ножом соседа
Фото: 23.rodina.news
В Аксайском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя, покушавшегося на жизнь соседа.

В мае 2018 года мужчина поругался со своим соседом. В пылу ссоры он шесть раз ударил его ножом. Разъярённого жителя Аксая остановил собственный отец. Раненого мужчину вовремя доставили в больницу, благодаря чему его жизнь удалось спасти.
- В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном управлении Ростовской области.

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