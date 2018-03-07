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На Дону больше недели разыскивают 37-летнего мужчину

На Дону больше недели разыскивают 37-летнего мужчину
37-летнего жителя донского региона разыскивают больше недели. Николай Платаш ушел из своего дома 28 февраля около 6 часов утра. Он отправился в сторону Веселовского водохранилища, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

На вид разыскиваемому - 35-40 лет, рост - 168 сантиметров, среднего телосложения, смуглое треугольное лицо, лоб скошенный, черные прямые короткие волосы, есть борода и усы.

В день своего исчезновения Николай был одет в коричневую дубленку, вязаную черную шапку, спортивные штаны, на ногах - черные сапоги.

Особые приметы: шрам над правой бровью, на правой щеке - родинка. На предплечье правой руки – татуировка в виде черепа в берете, на нижней части живота с правой стороны имеется шрам.

Если вам что-либо известно о местонахождении Николая, просьба сообщить по телефону: 8 (86374) 9-90-61.

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