На Дону больше недели разыскивают 37-летнего мужчину



37-летнего жителя донского региона разыскивают больше недели. Николай Платаш ушел из своего дома 28 февраля около 6 часов утра. Он отправился в сторону Веселовского водохранилища, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.



На вид разыскиваемому - 35-40 лет, рост - 168 сантиметров, среднего телосложения, смуглое треугольное лицо, лоб скошенный, черные прямые короткие волосы, есть борода и усы.



В день своего исчезновения Николай был одет в коричневую дубленку, вязаную черную шапку, спортивные штаны, на ногах - черные сапоги.



Особые приметы: шрам над правой бровью, на правой щеке - родинка. На предплечье правой руки – татуировка в виде черепа в берете, на нижней части живота с правой стороны имеется шрам.



Если вам что-либо известно о местонахождении Николая, просьба сообщить по телефону: 8 (86374) 9-90-61.