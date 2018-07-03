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На Дону более двух недель разыскивают 37-летнего мужчину

На Дону более двух недель разыскивают 37-летнего мужчину
В Ростовской области разыскивают 37-летнего мужчину. Александр Тарасенко из хутора Старая Станица в Каменском районе перестал выходить на связь с близкими 21 июня.

На вид ему - около 35 лет, рост - 170 сантиметров, короткие светлые волосы.

В день исчезновения на Александре были черные брюки, черные сланцы, синяя футболка. При себе у него был полиэтиленовый пакет со спецодеждой.

Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить об этом в полицию по номеру: 102.

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