На Дону более двух недель разыскивают 37-летнего мужчину



В Ростовской области разыскивают 37-летнего мужчину. Александр Тарасенко из хутора Старая Станица в Каменском районе перестал выходить на связь с близкими 21 июня.



На вид ему - около 35 лет, рост - 170 сантиметров, короткие светлые волосы.



В день исчезновения на Александре были черные брюки, черные сланцы, синяя футболка. При себе у него был полиэтиленовый пакет со спецодеждой.



Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить об этом в полицию по номеру: 102.