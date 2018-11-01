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На Дону 9-месячная девочка умерла на глазах у родителей

На Дону 9-месячная девочка умерла на глазах у родителей
В Ростовской области скончалась 9-месячная девочка. Трагедия случилась 1 ноября в многодетной семье в Шахтах.

Родители заметили, что у их дочери стала подниматься температура. Они дали ей жаропонижающее и стали ждать, когда девочке полегчает. Однако температура не падала, а кроха в какой-то момент перестала дышать.

Испуганные родители позвонили в скорую. Прибывшим медикам оставалось констатировать смерть ребенка.

Убитые горем родители не понимают, как могла обычная ОРВИ стать причиной гибели их дочери. Тем не менее, истинную причину смерти девочки установят специалисты после проверки.

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