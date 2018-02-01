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На Дону 77-летняя женщина сгорела в собственном доме

На Дону 77-летняя женщина сгорела в собственном доме
На Дону 77-летняя женщина сгорела в собственном доме. Об этом сообщает DonDay Шахты.

По предварительной информации, пожар начался в Шахтах в частном доме на улице Свердлова. Хозяйка готовила на кухне. Внезапно ей стало плохо, и она упала на горящую конфорку. Пламя моментально распространилось на всю площадь кухни.

- На борьбу с огнем у спасателей ушло около получаса, - сообщили в ФПС города Шахты. – После ликвидации возгорания спасатели нашли обгоревшее тело 77-летней женщины.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при эксплуатации газовой плиты.

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