На Дону 77-летняя женщина сгорела в собственном доме



На Дону 77-летняя женщина сгорела в собственном доме. Об этом сообщает DonDay Шахты.



По предварительной информации, пожар начался в Шахтах в частном доме на улице Свердлова. Хозяйка готовила на кухне. Внезапно ей стало плохо, и она упала на горящую конфорку. Пламя моментально распространилось на всю площадь кухни.



- На борьбу с огнем у спасателей ушло около получаса, - сообщили в ФПС города Шахты. – После ликвидации возгорания спасатели нашли обгоревшее тело 77-летней женщины.



Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при эксплуатации газовой плиты.