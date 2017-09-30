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На Дону 70-летний мужчина погиб, выпав с балкона 9-го этажа

На Дону 70-летний мужчина погиб, выпав с балкона 9-го этажа
В Белой Калитве 70-летний мужчина погиб, выпав с балкона 9-го этажа. ЧП случилось 30 сентября на Заречной улице, сообщает DonDay.ru.

Горожанин развешивал вещи на балконе. Пенсионер почувствовал головокружение и, потеряв равновесие, упал на асфальт. 70-летний мужчина погиб на месте. Сейчас обстоятельства трагедии выясняются.

Отметим, что 21 сентября в Белой Калитве 25-летний парень погиб, выпав из окна 9-го этажа. Трагедия произошла на улице Заречной, 13, Б.

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