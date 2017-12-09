На Дону 6-летний ребенок отравился алкоголем



На Дону 6-летний ребенок отравился алкоголем. Происшествие случилось днем 12 декабря в поселке Артем. Об этом сообщает портал DonDay-Шахты со ссылкой на свой источник.



По информации портала, мальчик открыл холодильник и увидел на нижней полке бутылку. Открыв ее, малыш сделал несколько глотков и сразу выплюнул невкусную жидкость.



- Ребенку стало плохо, закружилась голова, - рассказал источник. – Родители вызвали сыну бригаду медиков.



К счастью, мальчик не успел войти в состоянии комы, хотя алкоголь в таком возрасте моментально всасывается в кровь.



- В настоящее время жизни маленького пациента ничего не угрожает, - сообщил порталу заведующий отделением скорой помощи Андрей Александрович Низкородов. – Врачи поставили капельницу, чтобы стабилизировать его состояние.



Заведующий отделением напомнил, что здоровье и жизнь детей лежит на плечах их родителей. Поэтому они должны помнить, что опасные вещества и лекарства не должны быть недоступны для малышей.