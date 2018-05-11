Авторизация

Регистрация


  • USD 61.77
  • EUR 73.94
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону 56-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме

На Дону 56-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме
Во время пожара в частном доме погиб житель Ростовской области. ЧП случилось примерно в час ночи 14 мая на улице Центральной в хуторе Кумшатское Куйбышевского района.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, пламя полыхало на площади 60 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали восемь спасателей и три единицы техники.

- После ЧП на месте обнаружили тело 56-летнего местного жителя, - рассказали в ведомстве. - Причины происшествия выясняются.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.