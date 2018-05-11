На Дону 56-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме



Во время пожара в частном доме погиб житель Ростовской области. ЧП случилось примерно в час ночи 14 мая на улице Центральной в хуторе Кумшатское Куйбышевского района.



По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, пламя полыхало на площади 60 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали восемь спасателей и три единицы техники.



- После ЧП на месте обнаружили тело 56-летнего местного жителя, - рассказали в ведомстве. - Причины происшествия выясняются.