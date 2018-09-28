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На Дону 45-летний мужчина на Волге сбил женщину-пешехода

На Дону 45-летний мужчина на Волге сбил женщину-пешехода
45-летний мужчина на Волге сбил женщину, идущую по обочине. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 30 сентября в хуторе Победа.

Предварительно, местный житель ехал по улице Ленина на своем «ГАЗ-31029». В это время по обочине шла 49-летняя женщина-пешеход. Шофер отечественного авто не справился с управлением ее и сбил. После аварии нарушитель поспешил скрыться с места преступления.

Очевидцы происшествия вызвали пострадавшей скорую помощь. Через некоторое время скрывшегося с места ДТП разыскали и задержали.

За нанесение телесных повреждений и оставление места ДТП ему грозит уголовная ответственность.

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