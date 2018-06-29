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На Дону 35-летний мужчина разбился насмерть, устанавливая кондиционер

На Дону 35-летний мужчина разбился насмерть, устанавливая кондиционер
35-летний мужчина погиб, сорвавшись вниз при установке кондиционера. Происшествие случилось около полудня в переулке Луговом в Шахтах. Об этом сообщает портал DonDay Шахты.

Андрей К. помогал знакомым устанавливать кондиционер в квартире на втором этаже. Без страховки он перелез через окно и со стороны улицы начал монтаж. В какой-то момент мужчина не удержался и сорвался вниз.

Хоть высота не была слишком большой, трагедии избежать не удалось. Прибывшие медики констатировали смерть 35-летнего шахтинца.

У него остались жена и двое маленьких детей.

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