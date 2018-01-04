На Дону 29-летняя девушка продала квартиру двум разным людям



На Дону 29-летняя девушка продала квартиру двум разным людям. Злоумышленницу арестовали 4 января.



По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, жительница города Шахты продала мужчине свою квартиру в Красном Сулине. Узнав о том, что новый хозяин первое время не планировал проживать в ней, девушка показала жилплощадь еще одной потенциальной покупательнице. Женщине понравилась квартира, и подозреваемая оформила новый договор купли-продажи.



- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в Донском главке. – Ей грозит до пяти лет лишения свободы.



Известно, что ранее злоумышленница уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.