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На Дону 29-летняя девушка продала квартиру двум разным людям

На Дону 29-летняя девушка продала квартиру двум разным людям
На Дону 29-летняя девушка продала квартиру двум разным людям. Злоумышленницу арестовали 4 января.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, жительница города Шахты продала мужчине свою квартиру в Красном Сулине. Узнав о том, что новый хозяин первое время не планировал проживать в ней, девушка показала жилплощадь еще одной потенциальной покупательнице. Женщине понравилась квартира, и подозреваемая оформила новый договор купли-продажи.

- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в Донском главке. – Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Известно, что ранее злоумышленница уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

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