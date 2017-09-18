На Дону 22-летний водитель «шестёрки» погиб в лобовом столкновении с КамАЗом



В Мясниковском районе Ростовской области в ДТП погиб молодой водитель.



Авария произошла около 14:30 на трассе Ростов - Новошахтинск. По предварительным данным, 22-летний водитель «ВАЗ-2106», не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом.

- В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции.



По факту ДТП начата проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. 30-летний мужчина, управлявший грузовиком, не пострадал.