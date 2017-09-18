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На Дону 22-летний водитель «шестёрки» погиб в лобовом столкновении с КамАЗом

На Дону 22-летний водитель «шестёрки» погиб в лобовом столкновении с КамАЗом
В Мясниковском районе Ростовской области в ДТП погиб молодой водитель.

Авария произошла около 14:30 на трассе Ростов - Новошахтинск. По предварительным данным, 22-летний водитель «ВАЗ-2106», не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом.
- В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции.

По факту ДТП начата проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. 30-летний мужчина, управлявший грузовиком, не пострадал.

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