На Дону 20-летнего парня подозревают в экстремизме



В Ростовской области 20-летнего парня подозревают в экстремизме. В отношении жителя Новочеркасска возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».



Следственный отдел Новочеркасска СУ СКР по Ростовской области подозревает в преступлении юношу. Он публиковал в своем профиле посты с картинками, видео и музыкальными композициями, возбуждающие ненависть и вражду. В материалах прослеживались призывы к насилию против людей некоторых национальностей.



20-летний парень может лишиться свободы сроком до пяти лет, если его вину докажут в суде.