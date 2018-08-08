Авторизация

Регистрация


  • USD 66.91
  • EUR 76.68
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону 20-летнего парня подозревают в экстремизме

На Дону 20-летнего парня подозревают в экстремизме
В Ростовской области 20-летнего парня подозревают в экстремизме. В отношении жителя Новочеркасска возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Следственный отдел Новочеркасска СУ СКР по Ростовской области подозревает в преступлении юношу. Он публиковал в своем профиле посты с картинками, видео и музыкальными композициями, возбуждающие ненависть и вражду. В материалах прослеживались призывы к насилию против людей некоторых национальностей.

20-летний парень может лишиться свободы сроком до пяти лет, если его вину докажут в суде.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.