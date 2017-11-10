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На Дону 19-летний парень при попытке ограбить семью пенсионеров избил их лопатой и молотком

На Дону 19-летний парень при попытке ограбить семью пенсионеров избил их лопатой и молотком
На Дону 19-летний парень при попытке ограбить семью пенсионеров избил их лопатой и молотком. Нападение на пожилых супругов произошло вечером 11 ноября в Константиновске.

Молодой человек надел медицинскую маску, повредил окно и забрался в дом к старикам. Злоумышленник потребовал у пенсионеров деньги, но дончане не собирались отдавать свои сбережения. Пожилые супруги оказали сопротивление грабителю. Парень, отбиваясь от пенсионеров, схватил молоток и лопату и начал ими размахивать. Подозреваемому удалось травмировать стариков и сбежать.

- Полицейские задержали предполагаемого преступника, - рассказали в Донском главке. – В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

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