На Дону 19-летний парень при попытке ограбить семью пенсионеров избил их лопатой и молотком



На Дону 19-летний парень при попытке ограбить семью пенсионеров избил их лопатой и молотком. Нападение на пожилых супругов произошло вечером 11 ноября в Константиновске.



Молодой человек надел медицинскую маску, повредил окно и забрался в дом к старикам. Злоумышленник потребовал у пенсионеров деньги, но дончане не собирались отдавать свои сбережения. Пожилые супруги оказали сопротивление грабителю. Парень, отбиваясь от пенсионеров, схватил молоток и лопату и начал ими размахивать. Подозреваемому удалось травмировать стариков и сбежать.



- Полицейские задержали предполагаемого преступника, - рассказали в Донском главке. – В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой».