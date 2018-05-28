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На Дону 18-летняя девушка на велосипеде попала под колёса иномарки

На Дону 18-летняя девушка на велосипеде попала под колёса иномарки
В Ростовской области в ДТП пострадала юная велосипедистка. Происшествие случилось вечером 29 мая в станице Егорлыкской.

На улице Ворошилова 36-летний водитель «Опеля Астра» допустил наезд на 18-летнюю девушку на велосипеде.
- По предварительным данным, велосипедистка нарушила очередность движения и попала под колеса иномарки, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

При столкновении девушка получила множественные травмы. Её доставили в больницу.

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