На Дону 18-летняя девушка на велосипеде попала под колёса иномарки
В Ростовской области в ДТП пострадала юная велосипедистка. Происшествие случилось вечером 29 мая в станице Егорлыкской.
На улице Ворошилова 36-летний водитель «Опеля Астра» допустил наезд на 18-летнюю девушку на велосипеде.
- По предварительным данным, велосипедистка нарушила очередность движения и попала под колеса иномарки, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.
При столкновении девушка получила множественные травмы. Её доставили в больницу.