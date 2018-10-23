На Дону 17-летний парень выпал из окна 9-го этажа и остался жив



В Новочеркасске 17-летний парень выпал из окна на 9-м этаже и выжил. Происшествие случилось вечером 24 октября на улице Визирова.



Как сообщает информационный портал DonDay Новочеркасск, компания молодых людей выпивала в одной из квартир многоэтажки. В какой-то момент между 17-летним юношей и его девушкой возникла ссора. Перекинувшись взаимными упреками, молодые люди разошлись.



Подросток решил уединиться и вышел в коридор. Он сел на подоконник открытого окна спиной.



Вдруг соседи услышали крик и выбежали на улицу. На козырьке лицом вниз лежал подросток, он был жив. Случайные очевидцы трагедии вызвали скорую помощь и полицию.



Мальчик находится в очень тяжелом состоянии в реанимации. Пока врачи борются за жизнь отчаявшегося парня, на месте происшествия работают правоохранители.