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На Дону 16-летняя девушка захлебнулась в выгребной яме уличного туалета

На Дону 16-летняя девушка захлебнулась в выгребной яме уличного туалета
Фото: Gursesintour.com

В Ростовской области погибла 16-летняя девушка, упав в уличный туалет. Трагический случай произошёл 26 августа в станице Мечетинской.

По предварительным данным, школьница обронила серёжку и нагнулась, чтобы её достать. Девушка оступилась и упала в выгребную яму. Самостоятельно выбраться оттуда она не смогла, сообщает DonDay.ru.

Утром отец погибшей вернулся домой. Не обнаружив нигде дочь, он стал искать во дворе, а через какое-то время заглянул в туалет. Тело девушки извлекли спасатели с помощью спецоборудования.

Труп передали криминалистам. По предварительной информации, причиной смерти стала механическая асфиксия.

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