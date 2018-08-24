На Дону 16-летняя девушка захлебнулась в выгребной яме уличного туалета



Фото: Gursesintour.com



В Ростовской области погибла 16-летняя девушка, упав в уличный туалет. Трагический случай произошёл 26 августа в станице Мечетинской.



По предварительным данным, школьница обронила серёжку и нагнулась, чтобы её достать. Девушка оступилась и упала в выгребную яму. Самостоятельно выбраться оттуда она не смогла, сообщает DonDay.ru.



Утром отец погибшей вернулся домой. Не обнаружив нигде дочь, он стал искать во дворе, а через какое-то время заглянул в туалет. Тело девушки извлекли спасатели с помощью спецоборудования.



Труп передали криминалистам. По предварительной информации, причиной смерти стала механическая асфиксия.